Bloomberg: Байден оставил себе два дипломатических подарка

Фрагмент легкого бомбардировщика A-20 Havoc Байден оставил себе, так как на таком же самолете летал его дядя. Родственник экс-президента США служил в американских ВВС. Его самолет потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1944 году.