Bloomberg: Байден оставил себе два дипломатических подарка

Джо Байден, покидая пост президента США, оставил себе два дипломатических подарка — фрагмент самолета от премьера Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе и запонки, подаренные премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет госдепартамента.
Фрагмент легкого бомбардировщика A-20 Havoc Байден оставил себе, так как на таком же самолете летал его дядя. Родственник экс-президента США служил в американских ВВС. Его самолет потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1944 году.
Подарки, полученные чиновниками, принадлежат правительству США. Если госслужащий хочет оставить себе подарок, он должен его выкупить.
Ранее газета New York Post писала, что Байден получает крупнейшую пенсию в истории США.