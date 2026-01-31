Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Байден оставил себе два дипломатических подарка

Госдеп раскрыл, какие дипломатические подарки Байден оставил себе, покидая пост президента.

Источник: Аргументы и факты

Джо Байден, покидая пост президента США, оставил себе два дипломатических подарка — фрагмент самолета от премьера Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе и запонки, подаренные премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет госдепартамента.

Фрагмент легкого бомбардировщика A-20 Havoc Байден оставил себе, так как на таком же самолете летал его дядя. Родственник экс-президента США служил в американских ВВС. Его самолет потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1944 году.

Подарки, полученные чиновниками, принадлежат правительству США. Если госслужащий хочет оставить себе подарок, он должен его выкупить.

Ранее газета New York Post писала, что Байден получает крупнейшую пенсию в истории США.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше