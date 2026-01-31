Хинштейн: 250 человек эвакуировали в Курской области из-за БПЛА

В Курской области эвакуировали жителей трёх многоквартирных домов после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Железногорске. Для обеспечения безопасности около 250 человек временно переселили в школу.
Место падения оцеплено, на месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи.
По словам Хинштейна, обломки также упали в Сеймском округе. Там взрывной волной в трёх домах выбило окна и дверь подъезда, несколько автомобилей получили повреждения.
