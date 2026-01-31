Зеленский заявил, что ждёт новых встреч по урегулированию на следующей неделе

Ранее Зеленский заявил о возможном переносе места и даты нового раунда переговоров. Один из источников, знакомых с ходом процесса, что встреча остаётся в силе. Другой источник, напротив, указал на отсутствие ясности в том, состоится ли в воскресенье встреча в столице ОАЭ.