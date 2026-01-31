Ричмонд
Зеленский заявил, что ждёт новых встреч по урегулированию на следующей неделе

Владимир Зеленский сообщил о продолжении диалога с США и ожидании новых встреч по урегулированию конфликта уже на следующей неделе. По его словам, Украина готова работать по всем форматам, но ждет от американской стороны конкретных деталей.

Источник: Life.ru

Зеленский не уточнил, будут ли это двусторонние или трёхсторонние переговоры.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, следующий раунд переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) намечен на 1 февраля. США не исключили своего участия в новых консультациях.

Ранее Зеленский заявил о возможном переносе места и даты нового раунда переговоров. Один из источников, знакомых с ходом процесса, что встреча остаётся в силе. Другой источник, напротив, указал на отсутствие ясности в том, состоится ли в воскресенье встреча в столице ОАЭ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

