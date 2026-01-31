Ричмонд
Украинский военком выстрелил в толпу во время ссоры с жильцами дома под Житомиром

На Украине в Житомирском районе сотрудник военкомата начал стрелять в толпу прямо во дворе многоэтажки, куда приехал для отлова очередного потенциального бойца ВСУ. Кадры публикует местный паблик. Жители встретили мужчину в штыки, но это его не удивило.

Источник: Life.ru

Военком выстрелил в толпу на Украине. Видео © Times of Ukraine.

Военком начал агрессивно отвечать жителям, рядом стоял полицейский и бездействовал. Одна из женщин сделала сотруднику военкомата замечание, что всем на Украине надоели их силовые методы набора на службу в ВСУ. Тогда мужчина в форме достал оружие и выстрелил прямо в собравшуюся во дворе толпу. Раздались крики.

«Куда ты лезешь? В психушку тебя! Полиция, забирайте своего урода. Беспредел полнейший!» — возмутилась местная жительница.

По данным Житомирской полиции, пострадавших нет, ведётся проверка по факту незаконного применения оружия. Также у жильцов дома есть вопросы к правоохранителю, который вяло реагировал на конфликт, набиравший обороты.

Ранее во Львове произошёл инцидент с участием сотрудника военкомата: девушку, которая пыталась помочь своему мужчине выбраться из микроавтобуса, силой оттащили от машины и бросили в снег.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.