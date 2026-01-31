Трамп: США не раскрывают союзникам в Персидском заливе план по Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Fox News Джеки Хайнрик заявил, что Вашингтон не посвящает своих союзников в Персидском заливе в план относительно Ирана.
«Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — пояснил Трамп.
Он добавил, что Тегеран ведет переговоры с США, а Вашингтон думает, сможет ли что-то сделать.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что в США представили планы ударов по Ирану. Согласно одному из них, атаке могут подвергнуться госучреждения страны и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Также сообщалось, что вблизи иранской границы заметили самолет-разведчик ВМС США.