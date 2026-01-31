Ричмонд
Британский премьер Стармер заявил, что у него есть маленькая игрушка Лабубу

Кир Стармер в ходе визита в Китай признался, что у него есть маленькая игрушка Лабубу.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в Китай признался, что у него есть маленькая игрушка Лабубу. Соответствующее заявление он сделал в интервью ITV News.

«Я знаком с Лабубу, и, на самом деле, у меня есть такой же маленький для себя. Не думаю, что с моими детьми это надолго», — заявил политик.

Напомним, Лабубу является игрушкой-монстриком с зубастой улыбкой. Персонажа создал художник из Гонконга Касинг Лунг. Впоследствии игрушки стали популярны во всем мире.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к активизации усилий по созданию в РФ оригинальных товаров, способных стать международными трендами. Она упомянула китайскую куклу Лабубу в качестве примера, подчеркнув, что, несмотря на необычную внешность, она приобрела всемирную популярность.

