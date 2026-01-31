Политолог оценил давление США на Кубу: Америка мнит себя единственным шерифом на планете

По его мнению, действия Трампа направлены на подавление кубинского суверенитета, который мешает американской гегемонии и вызывает исторические ассоциации с Карибским кризисом. Эксперт предположил, что США могут попытаться реализовать в Кубе сценарий, аналогичный венесуэльскому, включая поиск проамериканских сил и возможное давление через блокаду поставок энергоресурсов, чтобы спровоцировать внутренние протесты.
«Почему американцы себя так ведут: по факту, с 1991 года, после распада Советского Союза, США видят себя этаким единственным шерифом на планете, тем более в Западном полушарии. Действительно не видят угрозы, что им кто-то способен бросить вызов, объединиться и оспорить их доминирование», — отметил политолог.
Трамп намерен применить против Кубы стратегию, направленную на экономическое удушение путём морской и сухопутной блокады. Аналогичный сценарий можно было наблюдать в Венесуэле. Такая тактика является стандартной для США, заключил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за ситуации с Кубой. Он угрожает пошлинами странам, которые поставляют нефть на Кубу. Там тоже объявили чрезвычайное положение. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко осудила США за давление на Кубу.
