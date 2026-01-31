Маск потребовал арестовать клиентов Эпштейна после публикации переписки

Минюст США опубликовал документы, где видно, что Маск переписывался с Эпштейном в 2012 году. Сам предприниматель отметил, что он редко общался с финансистом и постоянно отказывался от приглашений посетить его остров.
«Важно не столько обнаружение какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет будет хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично», — написал Маск в соцсети X.
В противном случае, по словам Маска, всё это будет лишь показухой и отвлекающим маневром.
В переписке 2012 года Маск спрашивал Эпштейна, когда на его острове пройдёт «самая безумная вечеринка». К тому моменту финансист уже отбыл первый срок за принуждение к проституции несовершеннолетней девушки.
Ранее из опубликованного архива по делу Эпштейна исчез файл с неподтверждёнными обвинениями против Дональда Трампа. Документ удалили вскоре после публикации. В нём фигурировали события многолетней давности с участием 13−14-летней девочки. Позже выяснилось — имя Трампа упомянуто в новом архиве около 3000 раз.
