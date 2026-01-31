Ричмонд
Маск потребовал арестовать клиентов Эпштейна после публикации переписки

Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного клиента Джеффри Эпштейна. Это заявление миллиардер сделал после публичных обвинений в связях с финансистом.

Минюст США опубликовал документы, где видно, что Маск переписывался с Эпштейном в 2012 году. Сам предприниматель отметил, что он редко общался с финансистом и постоянно отказывался от приглашений посетить его остров.

«Важно не столько обнаружение какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет будет хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично», — написал Маск в соцсети X.

В противном случае, по словам Маска, всё это будет лишь показухой и отвлекающим маневром.

В переписке 2012 года Маск спрашивал Эпштейна, когда на его острове пройдёт «самая безумная вечеринка». К тому моменту финансист уже отбыл первый срок за принуждение к проституции несовершеннолетней девушки.

Ранее из опубликованного архива по делу Эпштейна исчез файл с неподтверждёнными обвинениями против Дональда Трампа. Документ удалили вскоре после публикации. В нём фигурировали события многолетней давности с участием 13−14-летней девочки. Позже выяснилось — имя Трампа упомянуто в новом архиве около 3000 раз.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

