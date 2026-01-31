В Германии заявили о «разводе» НАТО

По его словам, люди, которые долго находятся в браке, неизбежно сталкиваются с кризисом доверия. Выйти из этого положения можно двумя путями — разводом или борьбой за отношения.
«Можно либо расстаться, либо, если в отношениях, как и раньше, есть общий фундамент, конструктивно решать проблемы», — сказал Писториус, добавив, что от всех споров внутри НАТО выигрывает только Россия.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. «Ничто не является незыблемым, все может измениться», — подчеркнул он.
