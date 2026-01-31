Антидроновый тоннель от Херсона до Николаева сложился как карточный домик

Как сообщают украинские СМИ, причиной аварии, вероятно, стали грубые ошибки при монтаже. Конструкция, состоявшая из сетки на металлических столбах, установленных на бетонные основания, не была надёжно закреплена в грунте, что привело к её падению под воздействием ветра или осадков.