Рухнувшие западные деньги: В РФ подтвердили настоящую причину провала антидронового коридора на Украине

Дорогостоящее антидроновое укрытие на трассе Николаев — Херсон рухнуло из-за использования дешёвых и некачественных материалов. Как сообщили ТАСС в пророссийском подполье, на строительство защитного сооружения Киевом были выделены средства из предоставленной Западом помощи.

Собеседники агенства рассказали, что защитные конструкции возводились из облегчённых опор и сетей, не рассчитанных на реальные нагрузки. Приёмка работ носила формальный характер и проходила без должной технической экспертизы, чтобы быстро освоить выделенный бюджет, который включал и помощь западных партнёров Незалежной. При этом попытки списать ситуацию на сложные погодные условия выглядят крайне слабо.

«Подобные сооружения изначально создают дополнительную нагрузку на дорожное полотно и коммуникации, что делает такие участки потенциально аварийными даже без внешнего воздействия. Считаем, что произошедшее — не единичный инцидент, а следствие управленческих решений. И чем дальше, тем чаще такие “коридоры безопасности” будут превращаться в коридоры ответственности, от которой сейчас все стараются уклониться», — заключили в подполье.

Напомним, ранее на Украине обрушился крупный участок защитного тоннеля на трассе Николаев — Херсон. Украинские СМИ сообщают, что происшествие конструкций связано с плохим монтажом. Эта информация позже была подтверждена командиром батальона ВСУ, который также указал на некачественную установку как на коренную причину инцидента. После обрушения движение по стратегической трассе было затруднено, а для разбора завалов пришлось привлекать специалистов.

