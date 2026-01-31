Рухнувшие западные деньги: В РФ подтвердили настоящую причину провала антидронового коридора на Украине

«Подобные сооружения изначально создают дополнительную нагрузку на дорожное полотно и коммуникации, что делает такие участки потенциально аварийными даже без внешнего воздействия. Считаем, что произошедшее — не единичный инцидент, а следствие управленческих решений. И чем дальше, тем чаще такие “коридоры безопасности” будут превращаться в коридоры ответственности, от которой сейчас все стараются уклониться», — заключили в подполье.