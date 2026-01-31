Ричмонд
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна

Дональд Трамп заявил, что наступление нового шатдауна в США выставит демократов в «невыгодном свете».

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия не хочет допустить полного прекращения работы правительства, поскольку это негативно отразится на ее имидже.

«Думаю, демократы не хотят, чтобы это произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл», — заявил Дональд Трамп в беседе с журналисткой Джеки Хайнрик.

Глава Белого дома добавил, что во время последнего шатдауна США потеряли 1,5% ВВП.

Ранее сообщалось, что в США в полночь 31 января началась частичная остановка деятельности федерального правительства из-за прекращения финансирования. Согласно прогнозам, разрешение кризиса ожидается в начале следующей недели.

Отметим, 12 ноября 2025 года Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования федерального правительства до 30 января. Предыдущий шатдаун, который стал рекордным в истории США, завершился на 43-й день.

