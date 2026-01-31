Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила Ермака в занятиях черной магией

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак регулярно практикует магические ритуалы.
По её словам, информация об этом поступала от различных источников: в 2020 году об этом сообщал один министр, в 2023 — сотрудник важной службы, а в 2024 — человек из эзотерической сферы. Сообщается, что Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки, а также использовал в ритуалах травы, воду с трупов и кукол, которые хранил в специальном сундуке.
Мендель отметила, что эти увлечения не являются секретом, и впервые она услышала о них ещё в 2019 году, когда журналисты задавали Ермаку вопросы о возможных ритуалах на кладбище. Она также добавила, что Ермак — не единственный украинский политик, увлекающийся подобными практиками, и посоветовала ему «выбрать светлую сторону».
Ранее сообщалось, что украинская ведьма предсказала себе карьеру в политике.
