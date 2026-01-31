Посол Парамонов заявил об игнорировании Западом принципов Устава ООН

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что одной из наиболее тревожных тенденций в мире стало игнорирование основополагающих принципов международного права со стороны Запада, которые закреплены в Уставе ООН, пишет РИА Новости.
«Фундаментальные нормы, регулирующие отношения между государствами, например, принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства в их внутренние дела и право государств на самоопределение интерпретируются избирательно и используются для оправдания геополитического авантюризма, который распространяется как жирное пятно: Украина, Иран, Газа, Венесуэла», — отметил Алексей Парамонов.
По его словам, Устав ООН является лучшим инструментом для регулирования международных отношений. Посол России добавил, что строгое соблюдение всех принципов Устава ООН должно оставаться непреложным императивом для всех государств.
Ранее Владимир Путин призвал мировое сообщество последовательно требовать от всех стран соблюдения норм международного права.