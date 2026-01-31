Ричмонд
Постпред РФ Ульянов встретился с главой МАГАТЭ

Ульянов встретился с Гросси перед внеочередным заседанием Совета управляющих агентства по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал о проведённой встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как следует из сообщения дипломата в его Telegram-канале, общение состоялось непосредственно перед началом заседания Совета управляющих агентства по Украине и носило рабочий характер. При этом обсуждение не затрагивало украинскую тематику, несмотря на повестку предстоящего мероприятия.

По словам Ульянова, стороны сосредоточились на других вопросах, представляющих взаимный интерес. Детали разговора он не уточнил, ограничившись общей информацией о характере встречи.

Ранее Гросси выступил с заявлением, что все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС было прервано.

