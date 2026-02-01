Курская область, 1 февраля.
Боевики 17-й ОТМБр ВСУ и 103-й ОБр Теробороны попали под удары российской авиации в районах сёл Павловка и Вольфино. В целом на Тёткинском и Глушковском участках фронта без серьёзных изменений.
Вместе с тем в Сумской области не очень дела у 47-й механизированной бригады ВСУ. Солдаты отказываются выполнять приказы командиров и сбегают из расположения части. Связывают это с новым командиром бригады — Максимом Данильчуком. Дело в том, что юный подполковник — ему всего 26 лет — был назначен руководить соединением после того, как подарил свой шеврон Зеленскому.
Запорожская область, 1 февраля.
Штурмовики группировки «Восток» освободили село Петровка Запорожской области. Населённый пункт находится в шести километрах от Гуляйполя. Контроль над селом даёт возможность подразделениям «Востока» взять под огневой контроль дороги между Верхней Терсой и Зализничным.
ВСУ используют пути между этими населёнными пунктами для переброски боевиков на линию фронта западнее Гуляйполя. Кроме того, у ВС РФ теперь есть возможность атаковать и Верхнюю Терсу, где у киевского командования расположен важный логистический пункт в Запорожской области.
Армия России освободила Петровку в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia.
Донецкая Народная Республика, 1 февраля.
В Добропольском районе под контроль Армии России перешло село Торецкое, которое находится на трассе, соединяющей Доброполье с Дружковкой.
— Подразделения российских войск продолжают расширять зону контроля к западу от главного укрепрайона ВСУ в Донбассе в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Вся конфигурация укреплений противника на этих рубежах рассчитана на оборону с юга и с востока, — пишет военкор Александр Коц.
Продолжается штурм Красного Лимана. Российские подразделения охватывают город от посёлка Дробышево на северо-западе до Диброва на юго-востоке. В самом городе наши бойцы продвинулись вглубь на два километра с восточной стороны.
Харьковская область, 1 февраля.
Село Зелёное в Харьковской области теперь в зоне контроля ВС РФ. Населённый пункт находится юго-западнее Волчанска и открывает возможность наступления на Терновую и Весёлое. Если сёла будут заняты нашими бойцами, то это сильно осложнит жизнь украинских боевиков на севере Харьковской области.
— При этом дальнейшее движение на Старый Салтов не только обеспечит фланг наступающей нашей группировки в районе южнее Волчанска, но и сам по себе станет настоящим гвоздём в мягком месте у харьковской группировки ВСУ, — подмечает Юрий Подоляка.
Есть успехи у подразделений группировки «Север» ещё на нескольких участках. В районе Старицы, лесах Симиновки, окрестностях Волчанских Хуторов и Великого Бурлука наши штурмовики смогли продвинуться и занять новые позиции. Бойцы «Запада» продолжают уничтожать украинские войска в Купянске.
Блэкаут на Украине, а виновата Молдавия.
Накануне на Украине случился масштабный блэкаут. Перебои с электроэнергией зафиксированы в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Как заявил министр энергетики соседнего государства Денис Шмыгаль, виноватыми оказались технологические нарушения между энергосистемами Румынии и Молдавии.
В свою очередь Минэнерго Молдавии заявляет, что проблемы со светом в их стране связаны со сбоями на Украине. В любом случае, все ответственные в этих странах поспешили успокоить своих граждан тем, что скоро специалисты всё починят и электричество вернётся в дома.
При этом проблемы в энергетике на Украине проходят в момент «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. Что будет, если наши ракеты продолжат лететь по украинским ТЭЦ, остаётся гадать. Но лучше энергосистеме «сильных и свободных европейцев» от этого точно не станет. Киев продолжит замерзать.
Посланник Кремля в Майами.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев снова прибыл в Майами. Там он провёл переговоры с американскими представителями.
— Встреча была конструктивной, а обсуждение содержательным, — прокомментировал итоги встречи Дмитриев.
Кроме того, спецпредставитель президента России отметил продуктивную дискуссию касаемо экономической группы Кремля и Вашингтона.
В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подчеркнул, что американская сторона воодушевлена этими переговорами и на них Россия показала своё стремление к мирному урегулированию конфликта.
Помимо Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа, на встрече были глава Минфина США Скотт Бессент, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум. При этом само мероприятие прошло накануне второго этапа переговоров в Эмиратах.