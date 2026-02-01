Вместе с тем в Сумской области не очень дела у 47-й механизированной бригады ВСУ. Солдаты отказываются выполнять приказы командиров и сбегают из расположения части. Связывают это с новым командиром бригады — Максимом Данильчуком. Дело в том, что юный подполковник — ему всего 26 лет — был назначен руководить соединением после того, как подарил свой шеврон Зеленскому.