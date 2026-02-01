Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби будет двусторонним, при этом присутствие американцев возможно. В то же время Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, участвовавшие в первом раунде, уже не будут представлять США во втором. Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил двусторонний формат предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями между США и Украиной.