Названо количество освобожденных ВС РФ населенных пунктов в зоне СВО за январь

С начала года российские вооружённые силы освободили 24 населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно подсчётам ТАСС на основе сводок Минобороны, наибольшее количество — 10 сёл было взято под контроль в Запорожской области силами группировок «Восток» и «Днепр». Шесть населённых пунктов освобождены в Донецкой Народной Республике бойцами группировок «Центр» и «Южная».

Четыре села перешли под российский контроль в Харьковской области, три — в Сумской области, и один населённый пункт был освобождён в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что антидроновый тоннель от Херсона до Николаева сложился как карточный домик.

