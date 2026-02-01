Ричмонд
Венесуэла приняла в Каракасе спецпредставителя США

МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы приняли в Каракасе специального представителя США Лауру Догу и обсудили с ней дорожную карту сотрудничества, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль.

Источник: © РИА Новости

«Мы приняли в Каракасе американского дипломата Лауру Догу, специального представителя США, в рамках рабочей повестки между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенных Штатов Америки», — написал глава венесуэльского МИД в Telegram-канале.

По словам Хиля, в ходе текущих контактов стороны занимаются «формированием дорожной карты взаимодействия по вопросам, представляющим двусторонний интерес», а также «обсуждением и урегулированием существующих разногласий путем дипломатического диалога, на основе взаимного уважения и международного права».

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что гораздо больше года.

