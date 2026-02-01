Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В той форме, в какой попросят: Стармер заявил, что брат британского короля должен рассказать об Эпштейне

Стармер призвал брата короля Британии Эндрю дать показания по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Глава британского правительства Кир Стармер в очередной раз призвал брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, дать показания по скандальному делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, в котором речь идёт о торговле людьми и педофилии.

«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это», — цитирует Стармера телеканал Sky News. Премьер-министр коснулся этой темы во время беседы с журналистами на борту самолёта после завершения визита в Японию.

Стармер подчеркнул, что «жертвы Эпштейна должны быть в приоритете».

Напомним, король Карл III лишил своего младшего брата всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Отныне уже бывший герцог Йоркский носит имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Лишение титулов связано с тем, что Эндрю оказался связанным с секс-преступником Эпштейном.

Ранее Минюст США рассекретил документы по резонансному делу Эпштейна. Что творит миллиардер на своём острове и кто принимал участие в его забавах, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше