В той форме, в какой попросят: Стармер заявил, что брат британского короля должен рассказать об Эпштейне

Глава британского правительства Кир Стармер в очередной раз призвал брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, дать показания по скандальному делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, в котором речь идёт о торговле людьми и педофилии.
«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это», — цитирует Стармера телеканал Sky News. Премьер-министр коснулся этой темы во время беседы с журналистами на борту самолёта после завершения визита в Японию.
Стармер подчеркнул, что «жертвы Эпштейна должны быть в приоритете».
Напомним, король Карл III лишил своего младшего брата всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Отныне уже бывший герцог Йоркский носит имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Лишение титулов связано с тем, что Эндрю оказался связанным с секс-преступником Эпштейном.
