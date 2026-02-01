Яркие суды января 2026-го: обморок адвоката, 26 лет за взрыв, пожизненный за генерала и 2,5 года за 250 млн

Уже на следующий день Курбонов был задержан. На допросе он признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты для СВУ.