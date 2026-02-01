Яркие суды января 2026-го: обморок адвоката, 26 лет за взрыв, пожизненный за генерала и 2,5 года за 250 млн

Приговор по делу Лерчек: партнёру дали 2,5 года за вывод 250 млн.
29 января 2026 года к 2,5 года колонии общего режима Гагаринский районный суд Москвы приговорил бизнес-партнёра блогерши Лерчек и её мужа Артёма Чекалина Романа Вишняка. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Ранее обвинение требовало для него четыре года колонии и 1 млн рублей штрафа.
Напомним, в отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Фигурантом этого дела стал и Вишняк. По данным следственных органов, сообщники с сентября 2021-го по февраль 2022 года незаконно вывели за границу более 251,6 млн рублей. Это происходило путём продажи фитнес-марафонов через Интернет.
Ранее экс-партнёр Чекалиных признал вину и дал показания на блогеров и других участников преступления. Это дало ему возможность заключить досудебное соглашение со следствием и в итоге привело к рассмотрению его дела в особом порядке.
В ноябре суд продлил Лерчек и её бывшему мужу срок домашнего ареста на полгода. Он истекает в мае 2026 года.
Суд над комиком Останиным: обвинение требует почти 6 лет колонии.
В январе начался суд над стендап-комиком Артемием Останиным*, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Гособвинение потребовало приговорить его к пяти годам и 11 месяцам лишения свободы. Также прокурор попросила назначить юмористу штраф в размере 300 тыс. руб., а после отбытия основного срока установить запрет на публикации в Интернете сроком на три года.
Напомним, во время своих выступлений в марте прошлого года Останин* со сцены язвительными шутками оскорблял участников СВО, инвалидов и верующих. После проверки его обвинили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти).
Дело Останина* передали в суд в конце декабря 2025 года. До этого — в июне — Росфинмониторинг внёс его в реестр террористов и экстремистов. 19 января в ходе первого заседания стало известно, что стендап-комику инкриминировали ещё одну статью — создание организованной преступной группы.
А 27 января 2025 года в ходе следующего заседания судья удалила подсудимого из зала из-за того, что Останин зачитывал ходатайство, в котором требовал признать своё заключение под стражу незаконным и просил компенсацию за каждый день заключения. Свою вину он до сих пор не признал.
Приговор адвокату Лялину: 14 лет строгого режима за вымогательство 15 млрд.
26 января 2026 года в зале 235-го гарнизонного военного суда был оглашён приговор «звёздному» адвокату Вадиму Лялину, ранее представлявшему интересы звёзд спорта и шоу-бизнеса. Его приговорили к 14 годам строгого режима по уголовному делу о коррупции и фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion с целью получения её активов, а также за вымогательство взятки 15 млрд руб. за прекращение расследования. Услышав приговор, Лялин упал в обморок.
По данным следствия, в 2020 году уволенный из компании топ-менеджер решил по-своему «восстановить справедливость» и обратился за помощью к своим знакомым, среди которых оказались бывшие следователи Следственного комитета России и сотрудники ФСБ.
По версии следствия, силовики сфабриковали уголовное дело против совладельцев IT-компании Merlion, инициировали их незаконное уголовное преследование, задержание и после развития ситуации — чтобы прекратить преследование — предложили им поделиться деньгами и бизнесом через адвоката преследуемых Вадима Лялина.
Как выяснилось, Лялин работал не только на своих подзащитных, от которых за услуги получил 2,2 млн евро. По словам предпринимателей, адвокат «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины.
В итоге приговор Лялина — 14 лет «строгача» оказался самым мягким среди всех подельников. Самый суровый приговор получил сын бывшего главы ФМС России Константина Ромодановского Сергей. Он — бывший начальник СУ СКР по СЗАО Москвы. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима, штрафу 109 млн рублей, а также лишили звания подполковника юстиции.
Приговор за теракт в Москве: 26 лет за взрыв автомобиля офицера СБУ.
20 января 2-й Западный окружной военный суд приговорил к срокам 24 и 26 лет лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова — Ивана Паскаря* и Владимира Головченко*. Кроме этого обоим придётся выплатить штраф в размере 700 тыс. и 1,4 млн рублей соответственно.
По данным следствия, первый в Литве получил посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемой бомбы, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и на автомобиле доставил её в Москву. На месте устройство собрал и заложил под автомобиль Владимир Головченко*, он приехал в Москву незадолго до теракта — в марте 2024 года.
Есть ещё один фигурант, гражданин Украины Ростислав Журавлёв, он нашёл и сфотографировал дом и его окрестности для подельников. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.
Пожизненный срок за убийство генерала Кириллова: приговор исполнителям.
21 января 2026 года вынесен приговор четверым исполнителям убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Ахмаджон Курбонов получил пожизненное заключение, Батухан Точиев — 22 года заключения, Рамазан Падиев — 18 лет заключения, Роберт Сафарян — 25 лет заключения.
Убийство было совершено рано утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. У подъезда жилого дома в ЖК «Среда» взорвался самокат, стоявший рядом с подъездом. Мощность бомбы была эквивалентна примерно 1 кг тротила. Взрывной волной на нескольких этажах выбило окна, а у припаркованных авто сработала сигнализация. Известно, что самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал непосредственный исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2−3 часов ночи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).
Уже на следующий день Курбонов был задержан. На допросе он признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты для СВУ.
Приговор генералу Росгвардии Милейко: 7 лет за хищение 250 млн и освобождение.
20 января Московский гарнизонный военный суд огласил приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко. Милейко был признан виновным в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорён к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему назначили штраф в размере 880 тыс. рублей.
Кроме того, Милейко лишили звания «генерал-лейтенант запаса» и права в течение трёх лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск Росгвардии к Милейко и его подельнику — бизнесмену Игорю Шальнову о взыскании 251,8 млн рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого по делу о мошенничестве в особо крупном размере с вещевым обеспечением.
Дело, по которому обвинили генерала, связано с хищением более 250 млн рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа вещевого имущества для нужд Росгвардии. Средства присваивались с ноября 2017-го по сентябрь 2019 года.
По данным следствия, при подготовке госконтрактов с ООО «Спецшвейснаб», которым руководил Игорь Шальнов, Милейко завышал цену поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Таким образом он, по собственному признанию, стремился ускорить выполнение оборонного заказа к значимым мероприятиям 2018 года — выборам президента и чемпионату мира по футболу. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Аналогичная схема использовалась и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.
Занятно, что после оглашения приговора Милейко освободили в зале суда «в связи с зачётом сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний в виде штрафов». А вот Игорю Шальнову, который вместе с Милейко участвовал в мошеннической схеме, повезло меньше. Его приговорили к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.