Стармер призвал принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США о связях с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал принца Эндрю, брата короля Карла III, дать показания перед Конгрессом США о его связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Как сообщает газета Guardian, во время визита в Японию Стармер заявил, что жертвы Эпштейна должны быть в приоритете, а любой, обладающий информацией о преступлениях, должен быть готов ею поделиться. Вопрос об извинениях, по его словам, остаётся на усмотрение самого принца.
Принц Эндрю уже несколько лет находится в центре скандала из-за отношений с Эпштейном, и в начале декабря король лишил его всех королевских титулов.
Ранее сообщалось, что Фицо принял отставку экс-главы МИД, упоминаемого в деле Эпштейна.
