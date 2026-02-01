Упоминаемый в файлах Эпштейна советник Фицо подал в отставку

30 января Министерство юстиции США опубликовало новый крупный пакет доказательств по громкому делу о секс-торговле несовершеннолетними, фигурантом которого был Эпштейн. Обнародованные материалы, раскрытые по решению суда, включают около 3 миллионов страниц документов, более 2000 видеозаписей и 180 000 фотографий, часть из которых была отредактирована для защиты личных данных жертв. Инвестиционный банкир Эпштейн, ранее признанный виновным в совращении несовершеннолетней, был повторно арестован в июле 2019 года по обвинению в создании масштабной сети по торговле детьми. Однако суда не последовало: в августе того же года он был найден мёртвым в своей тюремной камере, что официально было признано самоубийством.