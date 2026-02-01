Упоминаемый в файлах Эпштейна советник Фицо подал в отставку

Ранее в ноябре Фицо допускал такой шаг, если появится новая компрометирующая информация. И она появилась: в свежих материалах дела Лайчак снова упомянут.
Премьер заявил, что принимает отставку, назвав поведение Лайчака дипломатичным. Прежде он отзывался о нём как о замечательном дипломате с фантастическим опытом.
В ноябре издание Euractiv сообщило об обнаружении имени Лайчака в документах по делу Эпштейна. Согласно опубликованным данным, финансист в переписке описывал словацкого дипломата как человека, обладающего «международным влиянием», и представлял его своим контактам как друга. Публикация вызвала политическую реакцию: вице-спикер парламента, глава партии SNS Андрей Данко, чья партия входит в правящую коалицию, призвал Фицо уволить Лайчака с должности правительственного советника. В документах также отмечался интерес Эпштейна к словацкой политике: он комментировал отставку Фицо в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка и критиковал победу Зузаны Чапутовой на президентских выборах 2019 года, заявив, что Лайчак был бы лучшим кандидатом.
30 января Министерство юстиции США опубликовало новый крупный пакет доказательств по громкому делу о секс-торговле несовершеннолетними, фигурантом которого был Эпштейн. Обнародованные материалы, раскрытые по решению суда, включают около 3 миллионов страниц документов, более 2000 видеозаписей и 180 000 фотографий, часть из которых была отредактирована для защиты личных данных жертв. Инвестиционный банкир Эпштейн, ранее признанный виновным в совращении несовершеннолетней, был повторно арестован в июле 2019 года по обвинению в создании масштабной сети по торговле детьми. Однако суда не последовало: в августе того же года он был найден мёртвым в своей тюремной камере, что официально было признано самоубийством.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.