Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упоминаемый в файлах Эпштейна советник Фицо подал в отставку

Советник премьера Словакии, экс-глава МИД Мирослав Лайчак ушел в отставку из-за своего имени в документах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом объявил глава правительства Роберт Фицо.

Источник: Life.ru

Ранее в ноябре Фицо допускал такой шаг, если появится новая компрометирующая информация. И она появилась: в свежих материалах дела Лайчак снова упомянут.

Премьер заявил, что принимает отставку, назвав поведение Лайчака дипломатичным. Прежде он отзывался о нём как о замечательном дипломате с фантастическим опытом.

В ноябре издание Euractiv сообщило об обнаружении имени Лайчака в документах по делу Эпштейна. Согласно опубликованным данным, финансист в переписке описывал словацкого дипломата как человека, обладающего «международным влиянием», и представлял его своим контактам как друга. Публикация вызвала политическую реакцию: вице-спикер парламента, глава партии SNS Андрей Данко, чья партия входит в правящую коалицию, призвал Фицо уволить Лайчака с должности правительственного советника. В документах также отмечался интерес Эпштейна к словацкой политике: он комментировал отставку Фицо в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка и критиковал победу Зузаны Чапутовой на президентских выборах 2019 года, заявив, что Лайчак был бы лучшим кандидатом.

62-летний Мирослав Лайчак занимал пост главы МИД Словакии в 2009—2010 и 2012−2020 годах. В 2007—2009 годах он был Верховным представителем по Боснии и Герцеговине, а в 2017—2018 — председателем Генеральной ассамблеи ООН.

30 января Министерство юстиции США опубликовало новый крупный пакет доказательств по громкому делу о секс-торговле несовершеннолетними, фигурантом которого был Эпштейн. Обнародованные материалы, раскрытые по решению суда, включают около 3 миллионов страниц документов, более 2000 видеозаписей и 180 000 фотографий, часть из которых была отредактирована для защиты личных данных жертв. Инвестиционный банкир Эпштейн, ранее признанный виновным в совращении несовершеннолетней, был повторно арестован в июле 2019 года по обвинению в создании масштабной сети по торговле детьми. Однако суда не последовало: в августе того же года он был найден мёртвым в своей тюремной камере, что официально было признано самоубийством.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше