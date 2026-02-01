Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве восстановили водоснабжение

Кличко: во всех районах Киева восстановили водоснабжение.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Водоснабжение, пропавшее в Киеве в субботу из-за аварии в энергосистеме, восстановили во всех районах украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко.

Ранее в субботу компания «Киевводоканал» сообщала, что украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды не было во всех районах города.

"Во всех районах столицы возобновили водоснабжение. Без тепла еще остаются около 2600 домов, — говорится в публикации Telegram-канала Кличко.

Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.