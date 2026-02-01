В Киеве восстановили водоснабжение

Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.