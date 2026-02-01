Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.

Источник: Reuters

«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — отмечается в статье.

Трамп, в свою очередь, обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва авторитета политика и совершения государственного переворота.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу “Рашагейт”, доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно!» — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.

В материале отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи отмечает, что обвинения в сторону Обамы разразились сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.

На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше