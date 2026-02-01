На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.