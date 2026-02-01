Ричмонд
«Помолодел лет на десять»: Юмашев рассказал о жизни Ельцина после отставки

Юмашев: После отставки Ельцин много путешествовал и проводил время с семьей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент России Борис Ельцин после отставки 31 декабря 1999 года начал проводить много времени с семьей, путешествовать и успел прочитать огромное количество книг. Об этом в беседе с политобозревателем «КП» Александром Гамовым рассказал экс-глава администрации бывшего президента РФ Валентин Юмашев.

«Он почувствовал огромное облегчение. Огромная, неимоверная тяжесть свалилась с его плеч. Это видно по фотографиям, которые сделаны после его отставки. Он помолодел лет на 10. Он много путешествовал — и по стране, и по миру. Страстно болел за наших теннисистов», — вспоминает Юмашев.

Говоря о Ельцине, экс-глава его администрации рассказал, что бывший президент с головой погрузился в чтение — его дочь Татьяна только и успевала привозить очередную порцию книг. Их Ельцин всегда внимательно просматривал, отбирая самые интересные для себя.

«Но, наверное, самое главное, он смог проводить время со своей самоотверженной, любящей Наиной Иосифовной, с детьми, внуками, правнуками», — подчеркнул Юмашев.

Полный текст интервью с Валентином Юмашевым читайте по ссылке.

