Трамп: федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии с протестами

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении изменить подход федеральных властей к реагированию на массовые протесты и беспорядки в городах, находящихся под управлением Демократической партии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
По его словам, помощь со стороны федеральных правоохранительных структур больше не будет оказываться автоматически.
Глава государства дал соответствующие указания министру внутренней безопасности Кристи Ноэм. Согласно этой позиции, федеральные ведомства не будут вмешиваться в ситуацию в таких городах до тех пор, пока местные власти официально не запросят поддержку.
Трамп подчеркнул, что ответственность за поддержание порядка в подобных случаях лежит на муниципальном и региональном руководстве. Решение, как отмечается, призвано стимулировать местные администрации самостоятельно справляться с кризисами и обращаться за федеральной помощью только в случае необходимости.
