Трамп: федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии с протестами

Трамп подчеркнул, что ответственность за поддержание порядка в подобных случаях лежит на муниципальном и региональном руководстве. Решение, как отмечается, призвано стимулировать местные администрации самостоятельно справляться с кризисами и обращаться за федеральной помощью только в случае необходимости.