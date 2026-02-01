Пленный рассказал, как полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Полковник ВСУ играл в азартные игры, отнимая банковские карты бойцов перед их выходом на позиции, заявил РИА Новости пленный Вячеслав Танцюра, проходивший службу в 425-м полку «Скала».
«Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет», — рассказал РИА Новости военнопленный.
По словам Танцюры, когда у полковника были проблемы со спутниковым интернетом Starlink, через который он играет в азартные игры, украинский офицер избивал дежурного связиста.