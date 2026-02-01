Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за России

Как пишет издание American Conservative, Трамп заявил, что Обама лично отдавал приказ ЦРУ фабриковать ложные разведданные о связях Трампа с Россией, чтобы подорвать доверие к его победе. Эти утверждения основаны на опубликованных директором Национальной разведки Тулси Габбард секретных документах по делу «Рашагейт». Трамп разместил соответствующий призыв в социальной сети Truth Social.