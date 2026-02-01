«Вы должны». На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина

«Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин. Он собрал всех олигархов и установил правила, сказав: “…Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам”. У страны есть правительство, есть парламент — и олигархи не диктуют политику. И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России», — пояснил политолог.