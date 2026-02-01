МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Монако» на своем поле обыграл «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ансу Фати (33), Манес Аклиуш (50), Мамаду Кулибали (60) и Станис Идумбо, для которого этот гол стал дебютным за «Монако».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на Аклиуша и был заменен на 81-й минуте встречи.
«Монако» прервал серию из пяти матчей без побед в Лиге 1 и располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Ренн», не выигрывающий на протяжении трех встреч, идет на шестой позиции с 31 баллом.
В следующем туре «Монако» 8 февраля на выезде сыграет против «Ниццы», а «Ренн» днем ранее в гостях встретится с «Лансом».
Результаты остальных матчей дня:
«Париж» — «Марсель» — 2:2;
«Лорьян» — «Нант» — 2:1.