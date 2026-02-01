ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас, цель ее визита — возобновление работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике.
На опубликованных на странице посольства США в Венесуэле снимках Догу выходит из самолета на ковровую дорожку и идет по взлетно-посадочной полосе в сопровождении группы лиц, предположительно, американских дипломатов и охраны.
«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе — Лаура Догу», — говорится к подписи к фотографиям.
Ранее в январе США назначили своего бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии, сообщается на сайте ведомства.
На сайте посольства США в Венесуэле уточняется, что Догу также работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.
Газета Tiempo отмечала, что задачей Догу станет восстановление дипломатических контактов Каракаса и Вашингтона.
В январе телеканал Fox News сообщил, что американские дипломаты работают в Каракасе для оценки возможности поэтапного возобновления дипломатической работы США в Венесуэле.
Работа посольства США в Каракасе приостановлена с 2019 года.