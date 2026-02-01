Политолог Алекс Крайнер считает, что западным странам, управляемым безответственной олигархией, следует учиться у Владимира Путина. По уточнению Крайнера, президент РФ приучил российский бизнес соблюдать законы и правила.
«Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
По мнению политолога, Запад мог бы заимствовать у России эффективные подходы к противодействию олигархии.
Крайнер уточнил, что российские олигархи не диктуют свою политику. По его словам, «мир стал свидетелями мощного экономического возрождения России».
Как подчеркнул российский глава ранее, страна «чувствует» экономическое давление, однако успешно справляется со всеми вызовами.