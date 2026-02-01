Европа хочет снизить зависимость от Трампа: вот что придумали на экстренном ужине в Брюсселе

Европейские лидеры разработали план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Обсуждение плана велось во время экстренного ужина в Брюсселе, информирует издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Автор публикации охарактеризовал план лидеров ЕС как «смелый, но всё ещё довольно абстрактный».
Речь шла о том, чтобы не реагировать на будущие провокации Трампа, а также о возможности вводить ответные пошлины, сказано в публикации. Кроме того, лидеры ЕС охарактеризовали Вашингтон как ненадёжного союзника и договорились работать над снижением военной и экономической зависимости Европы от США.
