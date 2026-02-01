Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа хочет снизить зависимость от Трампа: вот что придумали на экстренном ужине в Брюсселе

Лидеры ЕС составили план противодействия Трампу, в нём есть пункт о пошлинах.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры разработали план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Обсуждение плана велось во время экстренного ужина в Брюсселе, информирует издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Автор публикации охарактеризовал план лидеров ЕС как «смелый, но всё ещё довольно абстрактный».

Речь шла о том, чтобы не реагировать на будущие провокации Трампа, а также о возможности вводить ответные пошлины, сказано в публикации. Кроме того, лидеры ЕС охарактеризовали Вашингтон как ненадёжного союзника и договорились работать над снижением военной и экономической зависимости Европы от США.

Подробнее о том, какие предложения выдвигали лидеры стран ЕС на встрече, читайте здесь на KP.RU.

Ранее эксперты обсудили, что будет делать Европа после раздрая с Трампом.

Тем временем чиновники в странах Европы на всех уровнях все чаще и чаще обсуждают вопрос здоровья президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что сам американский лидер не раз заявлял об исключительном самочувствии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше