Более 45 тысяч полицейских Франции вышли на акции протеста

Десятки тысяч полицейских и жандармов Франции вышли на общенациональные акции протеста. По данным профсоюза «Альянс», в шествиях участвовало более 45 тысяч человек, пишет газета Le Figaro.

Источник: Life.ru

Самые крупные манифестации прошли в Париже (около 20 тыс. человек), Лионе и Марселе (по 5 тыс.). Причиной стали растущая преступность и, по мнению стражей порядка, неэффективная работа системы правосудия.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что полиция достигла критической точки. По его словам, полицейские подавлены и вынуждены по многу раз задерживать одних и тех же преступников, которые быстро оказываются на свободе.

По информации телеканала CNews, профсоюзы полиции годами бьют тревогу из-за катастрофической нехватки персонала, устаревшего оборудования и условий работы, которые иногда граничат с антисанитарией. Яркий пример — полицейский участок в Перпиньяне, который называют «позорным»: помещения регулярно затапливают канализационные стоки, а по коридорам бегают крысы.

Примечательно, что министр внутренних дел Лоран Нуньес, хотя и поддержал требования протестующих, отказался участвовать в демонстрации, сообщает радиостанция France Info. В профсоюзе это решение назвали серьёзной ошибкой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.