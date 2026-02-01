Более 45 тысяч полицейских Франции вышли на акции протеста

Самые крупные манифестации прошли в Париже (около 20 тыс. человек), Лионе и Марселе (по 5 тыс.). Причиной стали растущая преступность и, по мнению стражей порядка, неэффективная работа системы правосудия.
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что полиция достигла критической точки. По его словам, полицейские подавлены и вынуждены по многу раз задерживать одних и тех же преступников, которые быстро оказываются на свободе.
По информации телеканала CNews, профсоюзы полиции годами бьют тревогу из-за катастрофической нехватки персонала, устаревшего оборудования и условий работы, которые иногда граничат с антисанитарией. Яркий пример — полицейский участок в Перпиньяне, который называют «позорным»: помещения регулярно затапливают канализационные стоки, а по коридорам бегают крысы.
Примечательно, что министр внутренних дел Лоран Нуньес, хотя и поддержал требования протестующих, отказался участвовать в демонстрации, сообщает радиостанция France Info. В профсоюзе это решение назвали серьёзной ошибкой.
