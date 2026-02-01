Ричмонд
«Унижает нас»: во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона

Французский политик Филиппо поддержал слова Захаровой о нелепости Макрона.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Шуточные замечания представителя МИД России Марии Захаровой о нелепости Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках доказывают, что президент Франции своими выходками унижает население собственной страны, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув “его волшебные очки”! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о “общей границе с Россией”: границе, которой на самом деле не существует… Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!» — призвал политик.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила, что Макрон «прозрел» о наступлении права сильного в мире из-за своих «волшебных» солнцезащитных очков. Также дипломат назвала заявления президента Франции о России недопустимыми и несоответствующими современным реалиям.

