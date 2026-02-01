«Унижает нас»: во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув “его волшебные очки”! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о “общей границе с Россией”: границе, которой на самом деле не существует… Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!» — призвал политик.