Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт

«Украина сейчас находится, конечно, в уязвимом положении. И самое главное, что это положение тупиковое. Не совсем понятно, куда идти, на что опираться, на кого. Потому что для украинской политической элиты вопрос продолжения войны является вопросом ее выживания. А, соответственно, у нас в России или даже в Штатах, в Европе такая альтернатива не стоит. Поэтому они всячески стремятся опираться то на Европу, то на Штаты, при этом все-таки добиться продолжения войны», — сказал РИА Новости Безпалько.