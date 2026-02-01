В Париже протестующие разорвали флаг ЕС, требуя выхода Франции из союза

В центре Парижа прошла акция протеста против членства Франции в Европейском союзе, в которой приняли участие более тысячи человек. Манифестанты разорвали флаг ЕС.
Как сообщил корреспондент ТАСС, акция была организована по призыву лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который назвал её «национальным маршем за выход Франции из Европейского союза». По его словам, ЕС негативно влияет на различные сферы жизни французов, включая сельское хозяйство, внешнюю политику и свободу слова.
Филиппо заявил, что «ЕС необходимо убить до того, как он убьёт французов», и выразил уверенность, что у страны нет будущего в рамках союза, поскольку реальные решения принимаются не на национальном, а на наднациональном уровне.
