Почти все билеты на концерт Ларисы Долиной в Домодедово проданы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Почти все билеты на большой сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Домодедово проданы, за несколько часов до мероприятия в продаже осталось около 7% билетов, выяснило РИА Новости.
Долина выступит с концертной программой «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово в воскресенье.
По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 600 с небольшим мест. Ночью, в день концерта, осталось чуть более 40 билетов, что составляет примерно 7% от общего числа. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 3 до 6,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что первый большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» изначально был запланирован на 25 февраля в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, однако был перенесен на 15 ноября. Выходом стало проведение сольника во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово 1 февраля.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.