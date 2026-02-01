Армия России в январе освободила от боевиков ВСУ 24 населённых пункта

«Больше всего, 10 населённых пунктов, освобождено в Запорожской области бойцами “Востока” и “Днепра”. Это Жовтневое, Терноватое, Речное, Новояковлевка, Белогорье, Зеленое, Новобойковское, Петровка, Прилуки и Павловка», — приводит данные анализа ТАСС.
Шесть населённых пунктов перешли под контроль бойцов «Центра» и Южной группировки в ДНР — Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное, Торецкое. Четыре пункта освободили в Харьковской области подразделения «Запада» и «Севера» — Купянск-Узловой, Старица, Симиновка, Подолы.
Три села взяли под контроль в Сумской области бойцы группировки «Север» — Грабовское, Комаровка, Белая Береза. Ещё один населённый пункт — Братское — освободили в Днепропетровской области бойцы «Востока».
Ранее Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что киевские власти за восемь месяцев вывезли свыше 160 тысяч человек, включая 21 тысячу детей, из населённых пунктов у линии фронта. Эвакуацию провели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, а также частично в Запорожской и Херсонской областях.
