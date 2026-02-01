Армия России в январе освободила от боевиков ВСУ 24 населённых пункта

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что киевские власти за восемь месяцев вывезли свыше 160 тысяч человек, включая 21 тысячу детей, из населённых пунктов у линии фронта. Эвакуацию провели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, а также частично в Запорожской и Херсонской областях.