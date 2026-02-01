Власти Катара и Ирана обсудили пути деэскалации в регионе

«Он (премьер Катара, — “Ъ”) подчеркнул необходимость согласованных усилий, чтобы избавить народы региона от последствий эскалации и продолжить координацию с братскими и дружественными странами для урегулирования разногласий дипломатическими средствами», — написано в сообщении на сайте МИД Катара.
В начале января президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по территории Ирана, если власти страны продолжат расстреливать протестующих. После подавления протестов Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется «крупная флотилия». 31 января власти Ирана анонсировали двухдневные военные учения в Ормузском проливе.