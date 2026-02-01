Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Катара и Ирана обсудили пути деэскалации в регионе

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани обсудили пути деэскалации на Ближнем Востоке. Встреча прошла в Тегеране.

Источник: Reuters

«Он (премьер Катара, — “Ъ”) подчеркнул необходимость согласованных усилий, чтобы избавить народы региона от последствий эскалации и продолжить координацию с братскими и дружественными странами для урегулирования разногласий дипломатическими средствами», — написано в сообщении на сайте МИД Катара.

В начале января президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по территории Ирана, если власти страны продолжат расстреливать протестующих. После подавления протестов Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется «крупная флотилия». 31 января власти Ирана анонсировали двухдневные военные учения в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше