Во Франции оценили шутку Захаровой об очках Макрона

Захарова назвала темные очки президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он выступал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, «волшебными». По ее словам, теперь французский лидер увидел то, что все правила, которые «Запад придумал взамен международному праву», заключаются лишь в праве сильного.