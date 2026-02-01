Во Франции оценили шутку Захаровой об очках Макрона

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира!» — подчеркнул политик.
Захарова назвала темные очки президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он выступал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, «волшебными». По ее словам, теперь французский лидер увидел то, что все правила, которые «Запад придумал взамен международному праву», заключаются лишь в праве сильного.
