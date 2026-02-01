Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за ложных обвинений в адрес России

В декабре прошлого года Трамп заявлял, что администрация Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон того периода фактически смирился с переходом полуострова под российский контроль и не предпринял шагов для оспаривания этого события.