«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — отмечается в статье.
Трамп обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва его авторитета и организации переворота. По словам президента, обвинения опираются на сотни секретных документов. Их опубликовала директор Национальной разведки Тулси Габбард по делу «Рашагейт» — якобы российское вмешательство в выборы президента США.
«Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В последнее время Трамп активизировал действия по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Автор статьи отмечает — обвинения в адрес Обамы появились сразу после изъятия ФБР документов о выборах 2020 года. Тогда Трамп проиграл Джо Байдену.
В декабре прошлого года Трамп заявлял, что администрация Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон того периода фактически смирился с переходом полуострова под российский контроль и не предпринял шагов для оспаривания этого события.
