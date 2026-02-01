Ричмонд
Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за ложных обвинений в адрес России

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать одного из своих предшественников Барака Обаму. Причина — сфабрикованные обвинения в связях действующего главы Белого дома с Россией. Об этом пишет издание American Conservative.

«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — отмечается в статье.

Трамп обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва его авторитета и организации переворота. По словам президента, обвинения опираются на сотни секретных документов. Их опубликовала директор Национальной разведки Тулси Габбард по делу «Рашагейт» — якобы российское вмешательство в выборы президента США.

«Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В последнее время Трамп активизировал действия по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Автор статьи отмечает — обвинения в адрес Обамы появились сразу после изъятия ФБР документов о выборах 2020 года. Тогда Трамп проиграл Джо Байдену.

В декабре прошлого года Трамп заявлял, что администрация Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон того периода фактически смирился с переходом полуострова под российский контроль и не предпринял шагов для оспаривания этого события.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

