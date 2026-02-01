Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен

SC: борьба Урсулы фон дер Ляйен с Каей Каллас ставит под угрозу существование ЕС.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Беспрецедентный конфликт председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой евродипломатии Каей Каллас фиксирует приближающийся распад ЕС, пишет издание Strategic Culture.

«Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, такая небывалая несогласованность в руководстве Европы объясняется полной некомпетентностью ее руководства. Так, поругавшись друг с другом внутри ЕС, два политика фактически поместили себя в международную изоляцию, испортив отношения со всеми партнерами.

«Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником» ", — констатирует издание.

В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о серьезной ссоре Каи Каллас с Урсулой фон дер Ляйен, после которой эстонского политика серьезно подвинули в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

Спустя два месяца газета Politico рассказала, что без того натянутые отношения между европейскими чиновницами еще более обострились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше