Политолог Крайнер рассказал, в чем Западу стоит брать пример с Путина

По словам эксперта, сейчас большинством стран Запада по сути управляют олигархи, которые не несут никакой ответственности за свои решения. Крайнер обратил внимание, что западные избиратели, в свою очередь, мечтают о процветании, достойном уровне жизни, мире и безопасности.