Политолог Крайнер рассказал, в чем Западу стоит брать пример с Путина

Политолог Крайнер отметил, что большинством западных стран по сути управляют олигархи, которые не несут никакой ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны должны брать пример с президента России Владимира Путина, который приучил миллиардеров соблюдать законы и правила, заявил политолог Алекс Крайнер.

«В 2000 году к власти пришёл Владимир Путин. И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России», — сказал он в видеоблоге норвежского аналитика Глена Дизена.

По словам эксперта, сейчас большинством стран Запада по сути управляют олигархи, которые не несут никакой ответственности за свои решения. Крайнер обратил внимание, что западные избиратели, в свою очередь, мечтают о процветании, достойном уровне жизни, мире и безопасности.

Политолог отметил, что вместо этого население указанных государств постоянно страдает от экономических проблем, цензуры, неуверенности в завтрашнем дне, разрушения инфраструктуры и нескончаемых конфликтов. Он также добавил, что на таком фоне западные СМИ продолжают преподносить демократию как одну из ключевых ценностей и идеалов.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал безответственным макроэкономический курс, который проводится Западом. Он подчеркнул, что западные страны пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики. Глава государства пояснил, что их действия противоречат здравому смыслу и элементарной экономической логике.