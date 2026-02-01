Прошедшие подготовку в Британии офицеры ВСУ массово дезертируют перед возвращением

Источник отметил, что британские инструкторы не уделяют должного внимания слаживанию подразделений.
«По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в СОЧ [самовольное оставление части] перед отправкой на Украину», — приводит комментарий источника ТАСС.
Ранее Life.ru писал о массовом дезертирстве в районе Покровска Днепропетровской области. Часть третьего механизированного батальона 110-й бригады ВСУ оставила участок фронта без прикрытия. Протяжённость незащищённого участка составила около двух километров.
