МИД Италии: Балканские государства должны войти в ЕС до Украины

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Евросоюз и исключил вероятность ее присоединения к сообществу в 2027 году. С этим согласен президент Польши Кароль Навроцкий, который считает, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году. Против ускоренного вступления Украины в состав Евросоюза выступил канцлер Австрии Кристиан Штокер. По заявлениям руководства Венгрии, правительство не меняет свою позицию по Украине и не допустит ее поспешного вступления в Евросоюз, несмотря на давление со стороны Брюсселя.