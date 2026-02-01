МИД Италии: Балканские государства должны войти в ЕС до Украины

РИМ, 1 февраля. /ТАСС/. Балканские государства имеют приоритет перед Украиной при вхождении в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.
«Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но сначала Балканы, перед которыми у нас определенные обязательства», — сказал он. Таяни добавил, что Украине будет оказываться помощь, но страна «должна пройти путь».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Евросоюз и исключил вероятность ее присоединения к сообществу в 2027 году. С этим согласен президент Польши Кароль Навроцкий, который считает, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году. Против ускоренного вступления Украины в состав Евросоюза выступил канцлер Австрии Кристиан Штокер. По заявлениям руководства Венгрии, правительство не меняет свою позицию по Украине и не допустит ее поспешного вступления в Евросоюз, несмотря на давление со стороны Брюсселя.
Перед этим британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать «переписывание процедур по вступлению» в объединение.
Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса не существует. Например, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, а также Грузия и Молдавия.