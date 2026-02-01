Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати

АБУ-ДАБИ, 1 фев — РИА Новости. Первый раунд переговоров по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, об этом говорят некоторые источники, а также об этом свидетельствуют фотографии со встречи, поступившие ранее в распоряжение РИА Новости. Почему именно этот дворец может стать площадкой и для второго раунда переговоров — в материале РИА Новости.