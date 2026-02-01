Ричмонд
В МИД рассказали о важности ограничения военного потенциала Украины

РИА Новости: Грушко заявил, что необходимо учесть планы по приему Украины в ЕС.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ограничение военного потенциала Украины особенно важно с учетом анонсированных планов ее ускоренного приема в наращивающий милитаризацию Евросоюз, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Более того, я могу сказать, что с учетом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», — сказал Грушко.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет готова к вступлению в ЕС в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров, а полностью технически будет готова в 2027 году. Он заявил, что хочет «конкретную дату в договоре об окончании войны».

