Продавай Америку: на мировом рынке в тренде избавление от американских активов

«Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными причинами: опасениями по поводу безопасности американских рынков в условиях геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны, растущим государственным долгом и беспокойством по поводу верховенства закона», — пишет издание.