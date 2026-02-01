Ричмонд
Продавай Америку: на мировом рынке в тренде избавление от американских активов

Отток капитала из США стал трендом на мировом рынке акций.

Источник: Комсомольская правда

На мировом рынке акций набирает силу тренд по избавлению от американских активов. Он получил название «Продавай Америку» (Sell America), информирует издание New York Times.

Автор публикации называет ряд причин, которыми обусловлена эта тенденция.

«Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными причинами: опасениями по поводу безопасности американских рынков в условиях геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны, растущим государственным долгом и беспокойством по поводу верховенства закона», — пишет издание.

Также автор указывает, что непоследовательная политика Белого дома заставляет некоторых инвесторов ощущать себя дезориентированными.

Ранее сообщалось, что ведущие мировые инвесторы начали сокращать свои вложения в американские активы на фоне растущих опасений по поводу торговой политики администрации Дональда Трампа и стремительного увеличения государственного долга США.

Тем временем Трамп довел Пентагон до нищеты: зарплату военным США заплатил частный благотворитель, миллиардер Тимоти Меллон. Он пожертвовал Пентагону $130 млн на зарплаты военным.

